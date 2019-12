Genova. Il muro in pietra di una vecchia cascina, sopravvissuto probabilmente a centinaia di anni, non ha resistito alle piogge degli ultimi giorni. A seguito del cedimento strutturale del civico 9 in località Tersori, i vigili del fuoco hanno deciso in via cautelare la chiusura della strada comunale per Canepa e Levà all’altezza del fabbricato stesso.

Si rendono necessarie verifiche di sicurezza. Allo stato attuale è inibito anche il passaggio dei pedoni.

La strada rimane aperta nel tratto antecedente, spiegano dal Comune di Sori. Coloro che devono raggiungere le frazioni di Canepa e Levà dovranno invece utilizzare la strada provinciale 71, passando dalle frazioni di Capreno e Sussisa.

L’amministrazione comunale, nella persona del vicesindaco Cristiano Benvenuto, sta monitorando in loco la svolgimento dei lavori.