Sopraelevata, restringimento di corsia all’altezza elicoidale ma è “solo” una buca

Genova. Diversi problemi di viabilità in questo primo pomeriggio sulla sopraelevata di Genova. All’altezza dell’elicoidale, sopra via Balleydier, una pattuglia della polizia locale e addetti di Aster hanno provveduto a creare un restringimento di corsia.

Sul posto sono state posizionate delle transenne non per un possibile avvallamento, spiegano dalla polizia locale, ma semplicemente per via di una buca di una quarantina di centimetri.

Altri problemi di viabilità, già risolti, all’altezza di Di Negro, in direzione ponente dove un furgone in panne aveva creato code.