Sopraelevata, ancora un tir “a spasso” sulla Aldo Moro nonostante burrasca e divieti

Genova. Nonostante i cartelli, nonostante i divieti, nonostante il vento, nonostante tutto, eccoci ancora qua, a documentare un nuovo passaggio di un tir sulla strada sopraelevata Aldo Moro.

E’ successo questo mattina, verso le 9,30, in pieno orario di punta del traffico di una mattina qualsiasi genovese: o meglio, non proprio qualsiasi, visto che oltre alle normali restrizioni, oggi, causa vento, su quella strada sono interdette le moto ma anche i mezzi furgonati e telonati.

Già si sentono i commenti: ma i vigili dove erano? Gli accessi non sono presidiati in queste giornate? Anche perchè il bestione avvistato sembra proprio essere un insieme di divieti non rispettati, un’immagine di tutto quello che oggi non si deve vedere in sopraelevata. “Ci mancava soltanto fosse contromano”. Ecco, appunto, non diciamolo.