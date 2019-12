Silver Economy, l’Italia parte da Genova. A febbraio prima convention nazionale di Confcommercio

Genova. Un macro settore sempre più in crescita, che ha ramificazioni economiche trasversali diffuse, e che guarda a Genova come riferimento nazionale. E non solo. Parliamo della silver economy, quel “mercato” che gira attorno ai servizi ed esigenze legati alle persone nella terza età.

E il capoluogo ligure sarà capitale di questa nascente industria, almeno nelle intenzioni: “A febbraio ci sarà la prima grande convention nazionale di Confcommercio – annuncia Paolo Odone, presidente di Ascom, a margine della presentazione del nuovo portale dedicato all’assistenza socio-sanitaria – Confcommercio Genova – Oltre di occuparsi di aziende lo faremo anche per i servizi dedicati alla terza età, e soprattutto per le persone che stanno bene, per essere attrattivi”.

Uno sviluppo di cui Genova potrebbe giovarsi visto la sua pesante crisi demografica: “Abbiamo perso quasi 300 mila abitanti in quasi 40 anni – sottolinea Odone – ed è un dato allarmante. Per questo Confcommercio vuole partire da qua, per provare ad attirare nuovi residenti a cui devono essere garantiti servizi e accessibilità”