Sestri ponente, si spaccia per idraulico e si fa consegnare gioielli e denaro

Genova. Ennesima truffa ai danni di una persona anziana in questi giorni che precedono il Natale. E’ successo ieri mattina in via Traversa alla costa a Genova Sestri ponente.

A suonare alla porta della donna un sedicente idraulico che prima le ha chiesto di aprire tutti i rubinetti di casa. Subito dopo l’uomo ha suggerito all’anziana di raccogliere tutti gli oggetti in oro per tenerli lontani dall’umidità e di fare lo stesso con il denaro.

La donna ha messo tutto dentro un lenzuolo, di cui il truffatore si è impossessato sparendo subito dopo.

Il truffatore è ricercato dalla polizia.