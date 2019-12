Genova. Il maltempo fuori stagione ritarda i lavori in via Chiaravagna, a Sestri Ponente, chiusa dal 23 novembre per il cedimento di un muro d’argine. Entro il 23 dicembre la strada dovrebbe riaprire a senso unico alternato regolato da un semaforo. A comunicarlo è il vicepresidente del municipio Medio Ponente, Federico Romeo.

Gli operatori, riferisce Romeo, stanno procedendo con gli ultimi interventi di carotaggio funzionali alle palificazioni previste. Se entro Natale via Chiaravagna sarà percorribile nonostante qualche disagio, dal 7 gennaio in poi sarà necessario chiuderla di nuovo per consentire le lavorazioni più complesse.

Presumibilmente dal 20 gennaio la viabilità sarà ripristinata ancora a senso unico alternato, secondo quanto comunica il vicepresidente del municipio (autore di foto e video).