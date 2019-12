Genova. Nel girone B della Serie D femminile di pallavolo la testa della classifica è stata presa dal Podenzana volley. La situazione, tuttavia, rimane particolarmente aperta.

Nel turno dello scorso weekend, infatti, il team che gioca a Tresana ha avuto la meglio al tie break contro la Serteco. Gara complicata, con la Serteco che due volte ha recuperato un set, prima di cedere nel quinto parziale. La capolista ha anche disputato un recupero. Mercoledì sera, a Rapallo, le ragaze di Nicolò Caselli si sono imposte con un sonoro tre a zero sulle padrone di casa. Nonostante sia imbattuta, la capolista ha solo un punto di margine sul Campomorone, frutto dei due match conclusi al tie break.

Proprio di gare concluse in cinque set è stata ricca la nona giornata. Oltre alla campolista, anche il Centro volley Spezia ha vinto grazie agli ultimi scambi: le ragazze di coach Ciuffardi hanno faticato per piegare la Normac di Thomas Ghiglione, che in due occasioni è stata sopra di un set. Cinque parziali anche a Campomorone: la seconda della classe ha piegato il Santa Sabina, anch’essa capace di raggiungere due volte la parità durante il match.

Netta la vittoria del Palandobosco. Tre a zero casalingo contro la Lunezia per Petula Da Gama Felicissimo, capitana della squadra, e le sue compagne. I tre punti valgono il terzo posto, a due lunghezze dalla vetta: le genovesi devono anche recuperare un match e potrebbero potenzialmente passare in testa.

Tre a zero, ma in trasferta, per la Hyposense, che ha sconfitto la Adpsm2013 Rapallo, agganciata dalle spezzine e scesa quindi in fondo alla classifica della serie.

Tre a uno casalingo, infine, per il Cus Genova: la squadra allenata da Paolo Casella ha conquistato tre punti in quattro set contro la Tecnocasa Chiavari.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre l’ultimo turno di Serie D per il 2019. Campomorone e Podenzana disputeranno lo scontro diretto, mentre il Paladonbosco sarà ospitato dalla Normac.