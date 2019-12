Genova. La Serie D maschile di pallavolo nello scorso weekend ha disputato il terzo turno, come da calendario. Tuttavia è stata solo la seconda giornata in campo, a causa della cancellazione integrale del secondo turno, dovuta al maltempo.

In vetta alla serie, a punteggio pieno, è il Cus Genova. Senza sconfitte, ma con un tie break sulle spalle, è la Grafiche Amadeo Sanremo, seconda.

I genovesi, allenati da Fernando Mancini, hanno piegato tre a uno il Volley Primavera Imperia. Per Sanremo, invece, rotonda vittoria in tre set ad Arenzano, in casa del Volare volley.

Le altre due gare del weekend di Serie D si sono concluse anch’esse in tre set. A Rapallo il team di casa ha vinto la sfida con il Maremola volley, mentre la Serrafrutta Alassio ha travolto i padroni di casa della 3 Stelle villaggio Segesta.

Con i recuperi fissati tra gennaio e febbraio, nel prossimo weekend di Serie D andrà in scena il quarto turno. Il Cus Genova riceverà il Maremola volley, mentre Sanremo osserverà il turno di riposo.