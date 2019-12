Genova. La quinta giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie D ha visto il Cus Genova confermarsi al primo posto, unico team a punteggio pieno del campionato. Seconda piazza, in condivisione, per la Grafiche Amadeo Sanremo e la Adpsm2013 Rapallo. I sanremesi, inoltre, devono recuperare una gara.

La capolista, guidata in campo da Cristiano Viale, capitano del team universitario, ha piegato la Serrafrutta Alassio di coach Croce in tre set. Solo nel secondo parziale, chiuso 28-26, gli ospiti sono sembrati in grado di rallentare la capolista.

Seconda della Serie D è la Grafiche Amadeo. I sanremesi domenica sera si sono aggiudicati la sfida contro il Volley Primavera di Imperia per 3-1. Capitan Gazzera e compagni hanno ceduto solo il secondo set, prima di aggiudicarsi la sfida e i tre punti.

Tre set a uno è finita anche la gara di Rapallo. La Adpsm2013 ha iniziato cedendo il primo set alla Colombo Genova, ma si è poi riaccesa e ha saputo rimontare e sorpassare i rivali. Tre punti alla squadra di casa anche in questa occasione.

A concludere il panorama settimanale della Serie D è un tie break. Tra Volare volley e Maremola volley, infatti, è stato necessario giocare cinque parziali. Gara molto equilibrata, che ha visto entrambe le squadre portarsi avanti di un set, prima degli scambi decisivi per gli ospiti.

L’ultimo turno del 2019 per la Serie D si disputerà tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. Il Cus dovrà vedersela con la Colombo Genova, in un derby teso e importante per la classifica