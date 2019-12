Genova. La Serie C di pallavolo maschile è giunta alla sesta giornata. Al primo posto rimane la imbattuta Sabazia Ecosavona, seguita con due lunghezze di margine dalla Admo volley e con tre la Colombo Genova. In coda, con 0 punti, la 3 Stelle villaggio e la Spazio sport.

Sabazia e Admo hanno dato vita a una vera sfida al vertice, equilibrata ed emozionante. Domenica sera il match si è risolto solo al quinto set. La Admo è partita al meglio, portandosi avanti per due set a zero. Capitan Canepa e compagni, però, hanno ribaltato il match da qui in avanti. Conquistati il terzo e il quarto parziale, i ragazzi di coach Barigione hanno poi avuto la meglio nel tie break, ottenendo in premio i due punti.

Del rallentamento delle prime della classe ne ha approfittato la Colombo Genova di coach Luca Leoni. La squadra genovese ha piegato in tre set la Mulattieri Creations e incassato i tre punti, che la posizionano terza della serie.

Vittoria per tre set in casa anche per la Pallavolo Futura AVIS Bertoni sulla Spazio sport. A Ceparana Daniele Otgianu e compagni timbrano tre parziali netti, incassando pieno bottino.

Due vittorie in tre set per le squadre ospiti, poi, completano il quadro di questa giornata di Serie C. Il Santa Sabina, allenato da Antonio Fantasia, ha sconfitto a Chiavari la 3 Stelle villaggio, mentre la Spinnaker Albisola ha fatto sua la gara di Ameglia contro il Volley Colombiera Sarzana project.

La Serie C ha poi avuto mercoledì sera il posticipo di Genova Borzoli, dove si sono scontrate Sant’Antonio Spazio Genova e AVIS Volley team Finale. A vincere sono stati gli ospiti, che si sono imposti in quattro set e sale al settimo posto.

Nel prossimo turno la Ecosabazia ospiterà la Futura AVIS Bertoni, mentre la Admo riceverà la visita del Colombo Genova.