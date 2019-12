Genova. Il 2019 della Serie C di pallavolo femminile si è chiuso con la Normac sola in testa, dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Lunezia. La decima giornata ha anche visto perdere tutti i team della provincia di Savona.

Le genovesi, allenate da Paolo Repetto e capitanate da Francesca Montinaro, hanno avuto la meglio sulle dirette rivali al Palamaragliano. Tre a zero, pur con le squadre sempre vicine nei parziali. La vittoria vale i tre punti di margine in classifica e Capodanno in solitaria.

Le inseguitrici, però, rallentano e non sembrano voler riaprire la sfida per il primo posto. Alle spalle della coppia incombe infatti il Volley Genova Vgp, che nella sfida dell’ultimo turno ha vinto contro il Celle Varazze solo al tie break. Le genovesi di coach Delucchi sono state avanti per 2-0, ma Michela Zunino e compagne hanno conquistato un punto con una bella rimonta, sfiorando anche la vittoria.

Addirittura sconfitta la quarta della serie. La Iglina Albisola, infatti, in casa ha ceduto in tre set contro il Cogoleto volley, perdendo non solo il terzo posto, ma anche la possibilità di avvicinarsi alla Lunezia.

L’altra zona calda della classifica della Serie C sono i piani bassi, dove in tre punti sono racchiuse cinque squadre. La Nuova lega pallavolo Sanremo ha lasciato l’ultimo posto vincendo contro la Volare volley. La gara si è conclusa al tie break, dopo quattro set che avevano visto la Volare andare due volte in vantaggio.

Weekend positivo per le sanremesi. A vincere è stata anche la Grafiche Amadeo di Sabrina Maragliano, che ha sconfitto l’Albenga volley per tre set a uno e si è portata a otto punti.

Sempre nella zona pericolosa, KO per la Subaru Olympia in casa della Tigullio volley project. Le padrone di casa, capitanate da Giada Gulisano, hanno imposto il loro gioco in quattro set. In fondo alla classifica c’è ora il Casarza Ligure, che è stato sconfitto con un nettissimo tre a zero dalla Admo volley a Lavagna.

La Serie C femminile saluta così il 2019 e tornerà in campo sabato 11 gennaio con l’undicesima giornata. A inaugurare l’anno, però, sarà il recupero della sesta giornata tra Volare e Grafiche Amadeo, che si giocherà il 9 gennaio. La sfida per la Serie B2 si è accesa.