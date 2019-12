Genova. L’ultimo turno del 2019 della Serie C di pallavolo maschile porta al massimo campionato regionale sorprese e cambi al vertice: la caduta della Sabazia in casa del Sant’Antonio manda la Admo in vetta e riavvicina la Colombo.

La ex capolista ha ceduto improvvisamente contro i genovesi allenati da Massimo Minetti. Gara incolore per la Sabazia, che ha lasciato strada in tre set. Sale così al primo posto la Admo volley: i lavagnesi di coach Cremisio hanno vinto agevolemente a Prati di Vezzano contro il Volley Colombiera Sarazana project e si sono presi il primo posto della serie. Le due squadre sono divise solo da un punto, con ruolini di marcia molto simili.

Terza, ma in avvicinamento, è la Colombo Genova. Capitan Zoratti e compagni si sono aggiudicati la sfida casalinga contro la Pallavolo Futura Avis Bertoni; dopo un provvisorio 1-1, i genovesi hanno imposto il loro ritmo e conquistato i tre punti. La classifica sembra ora sorridere anche per loro: i punti di ritardo sono sì quattro, ma c’è ancora un match da recuperare.

Tra Spazio sport e 3 Stelle villaggio era quasi un derby. Entrambe le società erano ancora a zero punti in classifica e questa ottava giornata poteva segnalare un piccolo punto di svolta. La gara, come prevedibile, è stata molto equilibrata ed è stata decisa solo al tie break. Hanno prevalso i padroni di casa della 3 Stelle villaggio, che hanno così sorpassato di un punto i diretti rivali.

Il tie break c’è stato anche a Genova Quarto, dove il Santa Sabina ha avuto la meglio sulla Spinnaker Albisola. I ragazzi di Antonio Fantasia hanno faticato, merito soprattutto di una Spinnaker solida e mai remissiva. Il set decisivo si è chiuso 18-16 per i padroni di casa, che hanno così incassato due punti.

Tre a zero casalingo, infine, per l’Avis volley team Finale. La squadra di coach Trotta ha piegato la Mulattieri creations di Lino Scattina in tre set, con un forte crescendo. I finalesi, che devono recuperare due match, potrebbero addirittura avvicinarsi alla vetta della classifica.

La Serie C si prende ora una pausa natalizia. La nona giornata, infatti, andrà in campo sabato 11 e domenica 12 gennaio.