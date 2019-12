Genova. Dopo la sosta imposta dal calendario, la PSA Olympia torna più convinta che mai e conquista altri 3 punti in classifica battendo a domicilio l’Unionvolley Pinerolo. Una partita che si presentava difficile, dato che le torinesi occupavano la terza posizione in graduatoria, ma che invece è stata dominata dalle gialloblù, vittoriose in 3 set.

Tutto facile nei primi due set, con le leonesse che se li aggiudicano nettamente con i parziali di 25-12 e 25-14. Più equilibrato invece il terzo set, chiuso 25-21 per le ragazze di coach Matteo Zanoni.

“Quella di oggi era una trasferta non facile – commenta il patron Giorgio Parodi – contro una squadra che, prima di questa giornata, era la terza forza del campionato. Le nostre ragazze però hanno espresso una bella pallavolo, non mollando mai con la testa. Segno che il lavoro svolto in settimana da coach Zanoni e dai suoi vice Corrado e Venturini nel preparare la partita ha dato il risultato sperato. Brave ragazze”.

Tre punti, quelli conquistati a Pinerolo, fondamentali anche per la classifica, con la PSA Olympia che torna in vetta sfruttando il turno di riposo del Volley Garlasco: 17 punti per entrambe e primato in coabitazione, a parità di incontri giocati.

Ma non c’è tempo per rimirare la classifica: sabato 14 dicembre si torna in campo, al PalaOlympia, per sfidare il fanalino di coda Bosca Ubi Banca Cuneo. La partita avrà inizio alle ore 18.