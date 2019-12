Chiavari. Il girone di andata del campionato di Serie B si avvia alla conclusione: quattro le giornate ancora da disputare. Dopo quindici turni completati, la Virtus Entella veleggia ai margini della zona playoff, in settima posizione.

Tra le squadre che sono alle spalle dei chiavaresi c’è l’Empoli, sulla carta tra le favorite per il salto di categoria ma che ora occupa solamente il nono posto in una classifica tuttavia cortissima e pertanto soggetta a continue rivoluzioni.

I toscani stanno attraversando un brutto periodo: sabato scorso hanno battuto l’Ascoli, ma nei precedenti otto turni avevano raccolto solamente 4 punti. L’Entella, invece, è reduce da due successi consecutivi.

Mister Roberto Rocco Boscaglia schiera un 4-3-1-2 con Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Toscano, Paolucci, Settembrini; Schenetti; M. De Luca, Morra.

Le riserve sono Paroni, Valietti, De Santis, Caturano, Currarino, Ardizzone, Adorjan, Borra, Bonini, Sernicola, Coulibaly, Mancosu.

Roberto Muzzi manda in campo l’Empoli con un 4-3-1-2 con Brignoli; Veseli, Nikolaou, Maietta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.

A disposizione ci sono Provedel, Perucchini, Pirrello, Bajrami, Fantacci, Laribi, Piscopo, Ricci, Cannavò, Merola.

Arbitra Daniel Amabile (Vicenza), assistito da Michele Grossi (Frosinone) e Giuseppe Perrotti (Campobasso); quarto uomo Lorenzo Maggioni (Lecco).

Si gioca in una giornata soleggiata. Inizio equilibrato; entrambe le squadre provano a costruire manovre offensive.

Al 7° l’Entella guadagna un corner: lo calcia Schenetti, sul secondo palo Pellizzer colpisce di testa, Brignoli respinge, ancora angolo. Dalla bandierina Paolucci mette al centro, Manuel De Luca schiaccia di testa centrale e Brignoli si salva ancora.

Il primo tentativo dei locali, al 9°, è di Frattesi dalla distanza: sul fondo.

Al 10° Crialese prova il sinistro: fuori misura.

Al 14° l’Entella si porta sul tre a uno nel computo dei calci d’angolo e anche questa volta si rende pericolosa con un colpo di testa di De Luca alto di poco.

Al 17° si fa notare l’Empoli: La Gumina crossa dalla destra, in area Bandinelli in scivolata riesce a deviare ma non trova la porta.