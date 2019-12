Pisa. Prima trasferta toscana, in questa stagione, per la Virtus Entella. Nelle ultime quattro partite giocate fuori casa i chiavaresi non hanno ottenuto punti; cercano di interrompere questa serie negativa sul campo del Pisa, una formazione che negli ultimi tre incontri interni ha sempre vinto.

In classifica le due squadre sono separate da un solo punto, nella affollata zona intermedia: i nerazzurri sono a quota 20, i chiavaresi a 19.

La cronaca. D’Angelo schiera un 4-3-1-2 con Gori; Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Siega; Marin; Moscardelli, Masucci.

In panchina siedono D’Egidio, Perilli, Verna, Minesso, Giani, Sibilio, Liotti, Ingrosso, Fabbro.

Boscaglia presenta un 4-3-1-2 con Contini; Coppolaro, Poli, Chiosa, Crialese; Eramo, Paolucci, Settembrini; Schenetti; G. De Luca, M. De Luca.

A diposizione Paroni, Borra, De Santis, Caturano, Currarino, Morra, Adorjàn, Bonini, Toscano, Sernicola, Coulibaly, Mancosu.

Arbitra Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, coadiuvato da Michele Lombardi (Brescia) e Antonio Vono (Soverato); quarto uomo Pescarella (Nocera Inferiore).