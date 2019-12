Perugia. Il Perugia, al sesto anno consecutivo in Serie B, categoria nella quale ha militato per ben ventisette stagioni, sta disputando un campionato altalenante, con un bilancio di poco positivo: sei vittorie, cinque pareggi, cinque sconfitte.

Gli umbri, pertanto, occupano una posizione di centro classifica con 23 punti all’attivo. La Virtus Entella ha 2 soli punti in più ma le bastano, in una graduatoria ancora molto compatta, per occupare addirittura la quarta piazza. I chiavaresi stanno attraversando un ottimo periodo, al punto che arrivano da tre successi consecutivi.

Oggi le due squadre si trovano di fronte al Renato Curi per la partita valevole per la terzultima giornata del girone di andata.

La cronaca. Marcello Donatelli, in panchina al posto dello squalificato Massimo Oddo, presenta il Perugia in campo col 4-1-4-1 con Vicario; Rosi, Gyömbér, Sgarbi, Di Chiara; Carraro; Falzerano, Buonaiuto, Nicolussi Caviglia, Capone; Iemmello.

In panchina Konate, Nzita, Mazzocchi, Falcinelli, Rodin, Balic, Fulignati, Albertoni, Melchiorri, Falasco.

Roberto Boscaglia schiera un 4-3-1-2 con Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Eramo, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, M. De Luca.

A disposizione Currarino, De Santis, Adorjan, De Luca, Sernicola, Borra, Toscano, Ardizzone, Paroni, Poli, Mancosu, Caturano.

Arbitra Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato da Niccolò Pagliardini (Arezzo) e Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo); quarto uomo Antonio Rapuano (Rimini).

Si gioca in una giornata soleggiata. Inizio di gara molto combattuto a centrocampo; squadre corte, gioco molto spezzettato. Ritmo lento.

Al 9° un cross dalla sinistra di Di Chiara viene messo in angolo da Chiosa, bravo ad anticipare Iemmello, il capocannoniere del campionato.

Il primo tentativo è proprio di Iemmello, al 14°: Falzerano va via sulla destra, serve l’attaccante che scocca un diagonale di prima intenzione dal limite, a lato di un soffio alla destra di Contini.

Al 15° Schenetti entra in area, passa a De Luca che controlla e gira a rete: alto di poco.

Al 17° viene ammonito Eramo per un intervento in ritardo su Falzerano.

Al 19° gran giocata di Iemmello che va via di forza e dal limite conclude di potenza: la palla sfiora la traversa.

Il Perugia aumenta la sua pressione; Entella sulla difensiva. Al 24° Buonaiuto cerca l’assist per Iemmello, provvidenziale la chiusura di Chiosa.

La squadra ospite agisce in ripartenza; al 25° Schenetti lancia Morra, interviene Di Chiara che manda in corner.

Al 29° Buonaiuto sulla destra avanza palla al piede, salta due giocatori chiavaresi e prima di entrare in area fa partire un tiro che termina a lato.

Alla mezz’ora sponda di Iemmello per Capone con una rasoiata dalla sinistra chiama Contini alla parata in angolo.

I padroni di casa insistono e al 32° vanno vicini al vantaggio: Buonaiuto dal limite fa partire un siluro col destro sul quale Contini, aiutato dalla traversa, mette ancora in angolo.

Al 35° cartellino giallo per Sgarbi per un fallo su Schenetti. Punizione calciata da Paolucci: sulla barriera.

Al 38° Capone mette palla in rete, ma l’azione era stata fermata per fuorigioco. Al 39° cartellino giallo a Pellizzer per un fallo di mano.

I locali attaccano, ma l’Entella non rinuncia a costruire azioni nel tentativo di rendersi pericolosa. Al 42° cross di Schenetti, sul secondo palo Eramo non ci arriva per poco. Al 45° contropiede, gran botta di Paolucci col destro: sul fondo.

Dopo due minuti di recupero si va al riposo sul risultato di 0 a 0.