Chiavari. Il giudice sportivo ha squalificato nove calciatori di Serie B dopo le partite della diciassettesima giornata.

Nikola Ninkovic (Ascoli) è stato squalificato per tre giornate con ammenda di 2.000 euro perché espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (settima sanzione); per avere, al 25° del secondo tempo, rivolto ingiustificatamente ad un Assistente un epiteto insultante e un’espressione blasfema, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, reiterato la sua condotta offensiva e ingiuriosa mentre veniva allontanato con forza negli spogliatoi”.

Dovranno saltare una partita Giuseppe De Luca (Virtus Entella), Marius Mihai Marin, Samuele Birindelli, Robert Gucher (Pisa), Aleandro Rosi (Perugia), Davide Adorni (Cittadella), Giovanni Crociata (Crotone), Michele De Agostini (Pordenone).

Gian Piero Ventura, allenatore della Salernitana, è stato squalificato per una gara.

La classifica dei marcatori dopo 17 giornate:

14 reti: Iemmello (Perugia)

10 reti: Marconi (Pisa)

9 reti: Galano (Pescara)

8 reti: Simy (Crotone), Diaw (Cittadella)

7 reti: Strizzolo (Pordenone), Rivière (Cosenza), Machin (Pescara)

6 reti: Viola (Benevento), Forte (Juve Stabia), Pettinari (Trapani), Scamacca (Ascoli), Ciano (Frosinone)

5 reti: Dionisi (Frosinone), G. De Luca (Virtus Entella), Ragusa (Spezia), Kiyine, Jallow (Salernitana), Coda (Benevento), Da Cruz (Ascoli), Mancuso (Empoli)

4 reti: Taugourdeau (Trapani), La Gumina (Empoli), Crociata (Crotone), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Ninkovic (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Capello, Aramu (Venezia), Marsura (Livorno), Djordjevic, Meggiorini (ChievoVerona)

3 reti: Sciaudone, Pierini (Cosenza), Giannetti (Salernitana), Marras (Livorno), Cissè (Juve Stabia), Paganini (Frosinone), Schenetti (Virtus Entella), Bidaoui (Spezia), Frattesi (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Bocalon (Venezia), Burrai, Pobega (Pordenone), Benali, Mustacchio, Golemic (Crotone)

2 reti: Luppi (Cittadella), Agazzi (Livorno), Capone, Buonaiuto (Perugia), D’Urso, Vita (Cittadella), Vignato, Pucciarelli, Dickmann, Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Capuano (Frosinone), Calò (Juve Stabia), Dezi, Stulac (Empoli), Mogos, Soddimo, Palombi (Cremonese), Mancosu, Poli (Virtus Entella), Gavazzi, Camporese, Barison (Pordenone), Memushaj, Tumminello (Pescara), Djuric, Gondo, Lombardi (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Ricci, Bartolomei (Spezia), Sau, Improta, Armenteros (Benevento), Moscati (Trapani), Zigoni (Venezia), Pinato, Moscardelli (Pisa)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino, Cavion (Ascoli), Insigne, Maggio, Tello Muñoz, Caldirola, Tuia, Letizia (Benevento), Vaisanen, Rigione, Esposito, Rodriguez, Di Noia (ChievoVerona), Celar, Proia, Benedetti, Iori (Cittadella), Ciofani, Castagnetti, Ceravolo, Migliore, Claiton, Piccolo (Cremonese), Bandinelli, Bajrami, Balkovec (Empoli), Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Maniero, Busellato, Borrelli, Bettella (Pescara), Gucher, Masucci, Verna, De Vitis, Lisi, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Birindelli (Pisa), Ciurria, Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Maistro (Salernitana), Galabinov, Mora, Ricci, Mastinu (Spezia), Ferretti, Nzola, Luperini, Evacuo (Trapani), Modolo, Montalto (Venezia), Broh, Carretta, Baez, Lazaar (Cosenza), Zanellato, Marrone, Cuomo (Crotone), Mazzeo, Raicevic, Marras (Livorno), Kouan, Melchiorri, Di Chiara, Falasco (Perugia), Morra, M. De Luca, Toscano, Sernicola, Eramo (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Bifulco (Juve Stabia), Novakovic, Zampano, Maiello (Frosinone), Addae (Juve Stabia)

Autoreti: 1 Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella)