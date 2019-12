Chiavari. Sono ben tredici, dopo le partite della diciottesima giornata, i calciatori di Serie B fermati dal giudice sportivo.

Norbert Gyömbér (Perugia) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per avere, al 40° del secondo tempo, in occasione della ripetizione dell’esecuzione di un calcio di rigore da parte della propria squadra, gridato in direzione di un assistente espressioni offensive nei confronti del direttore di gara”.

Mattia Aramu (Venezia), Martin Erlic (Spezia), Karim Laribi (Empoli), Ken Remi Stefan Strandberg, Stefano Scognamillo, Anthony Taugourdeau (Trapani), Simone Benedetti, Alessandro De Vitis (Pisa), Mirko Bruccini (Cosenza), Lorenzo Gonnelli (Livorno), Riccardo Meggiorini (ChievoVerona) e Luca Valzania (Cremonese) dovranno saltare la prossima partita.

Stefano Firicano, allenatore del Trapani, è stato squalificato per una gara perché espulso “per avere, al 31° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza l’operato arbitrale”.

Ammenda di 3.500 euro al Livorno “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi”.

La classifica dei marcatori dopo 18 giornate:

15 reti: Iemmello (Perugia)

10 reti: Marconi (Pisa), Galano (Pescara)

9 reti: Diaw (Cittadella)

8 reti: Simy (Crotone)

7 reti: Pettinari (Trapani), Kiyine (Salernitana), Forte (Juve Stabia), Strizzolo (Pordenone), Rivière (Cosenza), Machin (Pescara)

6 reti: Viola (Benevento), Scamacca (Ascoli), Ciano (Frosinone)

5 reti: Dionisi (Frosinone), G. De Luca (Virtus Entella), Ragusa (Spezia), Jallow (Salernitana), Coda (Benevento), Da Cruz (Ascoli), Mancuso (Empoli)

4 reti: Djuric (Salernitana), Paganini (Frosinone), Taugourdeau (Trapani), La Gumina (Empoli), Crociata (Crotone), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Ninkovic (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Capello, Aramu (Venezia), Marsura (Livorno), Djordjevic, Meggiorini (ChievoVerona)

3 reti: D’Urso (Cittadella), Vignato (ChievoVerona), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Giannetti (Salernitana), Marras (Livorno), Cissè (Juve Stabia), Schenetti (Virtus Entella), Bidaoui (Spezia), Frattesi (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Bocalon (Venezia), Burrai, Pobega (Pordenone), Benali, Mustacchio, Golemic (Crotone)

2 reti: Marrone (Crotone), Baez (Cosenza), Luppi (Cittadella), Agazzi (Livorno), Capone, Buonaiuto (Perugia), Vita (Cittadella), Pucciarelli, Dickmann, Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Capuano (Frosinone), Calò (Juve Stabia), Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, Mogos, Soddimo, Palombi (Cremonese), Mancosu, Poli (Virtus Entella), Gavazzi, Camporese, Barison (Pordenone), Maniero, Memushaj, Tumminello (Pescara), Gondo, Lombardi (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Ricci, Bartolomei (Spezia), Sau, Improta, Maggio, Tuia, Armenteros (Benevento), Luperini, Moscati (Trapani), Zigoni (Venezia), Pinato, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino (Ascoli), Insigne, Tello Muñoz, Caldirola, Letizia (Benevento), Vaisanen, Rigione, Esposito, Rodriguez, Di Noia (ChievoVerona), Celar, Proia, Benedetti, Iori (Cittadella), Ciofani, Castagnetti, Migliore, Claiton, Piccolo (Cremonese), Bandinelli, Bajrami, Balkovec (Empoli), Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Busellato, Borrelli, Bettella (Pescara), Gucher, Masucci, Verna, De Vitis, Lisi, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Birindelli (Pisa), Ciurria, Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Maistro (Salernitana), Galabinov, Mora, Ricci, Mastinu (Spezia), Ferretti, Nzola, Evacuo (Trapani), Ceccaroni, Modolo, Montalto (Venezia), Broh, Carretta, Lazaar (Cosenza), Zanellato, Mazzotta, Cuomo (Crotone), Mazzeo, Raicevic, Marras (Livorno), Kouan, Melchiorri, Di Chiara, Falcinelli, Falasco (Perugia), Morra, M. De Luca, Toscano, Sernicola, Eramo (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Bifulco (Juve Stabia), Novakovic, Zampano, Maiello (Frosinone), Addae (Juve Stabia)

Autoreti: 1 Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella)