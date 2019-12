Serie B, Cittadella contro Virtus Entella: la cronaca in diretta

Cittadella. Ultimo turno del 2019 per il campionato di Serie B. Il termine dell’anno solare coincide con la chiusura del girone di andata, ovvero la diciannovesima giornata di andata.

Tra le protagoniste del torneo c’è il Cittadella, società che negli ultimi dodici anni per ben undici volte ha disputato il campionato cadetto. I veneti, da quando hanno fatto ritorno in Serie B, ossia nelle ultime tre stagioni, hanno sempre giocato i playoff; lo scorso anno arrivarono vicinissimi alla promozione. Anche quest’anno i granata stanno facendo bene, al punto che occupano la terza posizione in classifica.

Prima metà di stagione positiva anche per la Virtus Entella che, neopromossa, viaggia nella metà alta della graduatoria con un bilancio positivo: sette vittorie, cinque pareggi, sei sconfitte.

La partita tra Cittadella ed Entella vede in campo numerosi ex: Pellizzer, Schenetti e Settembrini da una parte, Diaw e Luppi dall’altra.

La cronaca.

Arbitra Alessandro Prontera della sezione di Bologna, assistito da Alessio Saccenti (Modena) e Andrea Zingarelli (Siena); Quarto uomo Antonio Rapuano (Rimini).