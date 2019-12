Genova. Nell’ultimo mese entrambe hanno affrontato la Pro Recco; oggi si incontrano per il terzo ed ultimo derby ligure del girone di andata del massimo campionato. Alle piscine di Albaro, per l’undicesima giornata di campionato, si disputa la sfida a tinte biancorosse tra Iren Genova Quinto e Rari Nantes Savona.

La formazione guidata da Angelini arriva all’appuntamento dopo la vittoria in casa del Posillipo e il netto successo ai danni del Trieste: sei punti in classifica che l’hanno proiettata al sesto posto in solitaria. Il Genova Quinto, al contrario, nelle ultime tre gare ha raccolto solamente un punto e si trova in decima posizione.

Come sempre, in questa stagione, la presentazione ad Albaro è in gran stile, con musica e luci soffuse ed ingresso in piscina con comparsa accompagnata dai fumogeni. Poi, l’inno nazionale italiano. Al termine, la tribuna viene coperta da un telo a strisce biancorosse. Circa cinquecento gli spettatori.

Alla prima azione c’è superiorità savonese, ma Campopiano sbaglia il passaggio. Palla ancora savonese per un fallo, conclude Campopiano: para Pellegrini. Sull’altro fronte Morretti si oppone ad un tiro di Giorgetti.

Fallo in attacco della Rari, Amelio porta avanti la palla fino ad arrivare alla conclusione: traversa. CI prova Rizzo, anch’egli colpisce la traversa.

Doppia superiorità numerica per il Quinto: in sette contro cinque è agevole il giro palla fino a portare al tiro Giorgetti, che non sbaglia: a 4’18” è 1-0.

Bertino guadagna un uomo in più, però il tiro di Molina da posizione tre è preda di Pellegrini. Il portiere genovese fa buona guardia anche in altre due circostanze, anticipando il centroboa savonese.

Palla da Rizzo a Bertino: traversa. Rapido rovesciamento di fronte, due contro uno, Mugnaini serve Gitto che realizza: a 50″ dalla prima pausa Quinto avanti 2-0.

Terza superiorità numerica per la Rari, che fallisce anche questa con un tiro di Vuskovic facile per Pellegrini. Il primo tempo termina sul 2 a 0.

Padroni di casa più concreti in superiorità: Tabbiani, dopo 40″ di gioco, mette in rete il pallone del 3 a 0.

Il Savona fatica ad arriva al tiro. Ci vuole un contropiede per sbloccarsi: lancio per Campopiano che riceve e scarica al certo su Caldieri che appoggia in rete. A 4’20” risultato sul 3-1.

Fracas ruba un pallone a Piombo che poi lo trattiene: fallo grave. Tabbiani dà subito a Gitto, il cui destro è vincente. Azione emblematica della giornata negativa dei savonesi. A 2’56” il Quinto conduce 4-1.

I tentativi di Campopiano e Rizzo appaiono forzati e non trovano la porta. A 1’08” l’ex Giorgetti con un rapido movimento sorprende Morretti: 5-1.

Time-out chiamato da Angelini, che schiera Da Rold al posto di Morretti. Buona la giocata alla ripresa, in superiorità: viene creato lo spazio per il tiro di Vuskovic che realizza a 36″ da metà gara per il 5-2. Su questo punteggio si va al cambio campo.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Carige Rari Nantes Savona 5-2

(Parziali: 2-0, 3-2,

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Dellacasa, Fracas, Mugnaini, Giorgetti 2, Lindhout, Gavazzi, M. Guidi, Tabbiani 1, Bittarello, M. Gitto 2, Amelio, Valle. All. Gabriele Luccianti.

Carige Rari Nantes Savona: Morretti, An. Patchaliev, Ricci, Vuskovic 1, Molina Rios, Rizzo, Piombo, Campopiano 8, L. Bianco, Bertino, E. Novara, Caldieri 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Luca Bianco e Arnaldo Petronilli.

Note.