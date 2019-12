Serie A1 femminile, al via la finale: TC Genova contro TC Prato

Genova. Il campionato di Serie A1 è giunto all’epilogo. Oggi alle 16 si alzerà il sipario sul PalaTagliate di Lucca (veloce indoor) per la finale femminile tra TC Genova 1893 e TC Prato.

Il programma odierno prevede i primi due singolari, sabato verrà assegnato lo scudetto con il completamento degli incontri intervallati dai match maschili, in totale tre singolari e un doppio più eventuale doppio di spareggio. Se la finale maschile Sporting Club Selva Alta-CT Vela Messina (in programma sabato e domenica) era difficilmente pronosticabile ad inizio stagione, l’epilogo del campionato femminile è divenuto quasi regola.

Genova torna in finale per la sesta volta negli ultimi sette anni (l’anno scorso il sogno tricolore si infranse contro Beinasco), anche se in questo ciclo ha raccolto soltanto uno scudetto nel 2014, strappandolo proprio a Prato, che in quegli anni dal 2013 al 2016 ha disputato quattro finali tutte contro le liguri.

Le toscane vanno a caccia del sesto titolo, dopo il filotto datato 2015-2016-2017, per Genova sarebbe il terzo della storia. Le due squadre si sono già affrontate nel girone 1 (chiuso dalle liguri davanti alle toscane) con un successo per parte per le formazioni di casa, 3-1 a Prato e 4-0 a Genova ma in entrambi i casi si giocava sulla terra rossa. In semifinale Genova ha ipotecato la qualificazione vincendo l’andata 4-0 a Lucca e concedendosi qualche brivido al ritorno quando era sotto 0-2, prima di ottenere il punto sicurezza con Brianti. Doppio successo per Prato contro il TC Parioli 3-1 in casa e 2-1 a Roma (con rinuncia al doppio ormai ininfluente).

La russa Liudmila Samsonova (123 WTA il best ranking datato agosto scorso) è la stella di Genova, che può contare anche su Lucia Bronzetti e sull’esperienza di Alberta Brianti, sempre impiegata in questa Serie A1 ed unica ancora imbattuta in singolare, dove ha ottenuto 7 vittorie, oltre alle 3 nel doppio a fronte di 2 sconfitte.

Le Top 200 Martina Trevisan e Kristina Kucova sono le colonne del TC Prato. L’azzurra, nelle 10 presenze in A1, ha ottenuto 8 punti, e vanta un 5 su 5 in doppio, dove costituisce una coppia solida con Lucrezia Stefanini.