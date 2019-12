Massa. Inizialmente prevista in serata a Varazze, la partita tra CDM Futsal Genova ed Acqua e Sapone Unigross si disputa a Massa, a causa dell’allerta meteo che ha reso indisponibile l’impianto ligure.

La partita è valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, ossia la penultima del girone di andata. I genovesi, in serie positiva da quattro turni, ricevono una delle compagini più forti del torneo. La squadra di Città Sant’Angelo, infatti, è seconda in classifica ad un solo punto di distanza dalla capolista Pesaro.

La cronaca. Michele Lombardo può contare sui portieri Pozzo, Lo Conte e sugli uomini di movimento Mignemo, Foti, Ortisi, Piccarreta, Manca, Pizetta, Juanillo, Luft, Chessa, Rivera, Belinelli.

Massimiliano Bellarte ha a disposizione i portieri Mammarella, Mambella, Fior e gli uomini di movimento Patricelli, Liviero, Murilo, Calderolli, Jesulito, Coco, Avellino, Jonas, Nicolodi, Rocha, Dudu.