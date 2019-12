Dosson. Campionato di Serie A, quindicesima giornata, ultima del girone d’andata. La CDM Genova è ospite della Came Dosson, paese della provincia di Treviso. Fischio d’inizio questa sera, ore 20.45.

Nel precedente incontro (disputato a Massa, causa allerta meteo), i genovesi hanno ceduto all’Acqua&Sapone. Non segnando, ma limitando comunque il passivo (0-3). La compagine allenata da mister Lombardo si trova al quintultimo posto, zona play-out, con 11 punti, in compagnia dell’Italian Coffee Petrarca.

I veneti locali navigano invece nelle zone alte della classifica, accupando il quinto posto, a 27 punti.

Tabellino:

Came Dosson-CDM Genova 1-1

Dosson: Pietrangelo, Murilo, Japa Vieira, Igor (1), Grippi

Ditano, Azzalin, Belsito, Ungherani, Giuliato, Schiochet, Messina, Vecchiato. All. Roche

Genova: Pozzo, Foti, Ortisi, Pizzo, Pizetta (1)

Lo Conte, Lombardo, Piccarretta, Manca, Luff, Donadio, Rivera. All. Lombardo

Arbitri: Ferraioli (Castellammare di Stabia) e Di Guilmi (Vasto). Cronometro: Fior (Castelfranco Veneto)

Cronaca diretta:

Partenza aggressiva della Came Dossol. Murilo e Japa Vieira insidiano la porta di Pozzo. La CDM, oggi in completo verde foglia, al momento aspetta bassa e guardinga.

A 15’35” Genova prova a uscire dal deciso e asfissiante pressing avversario. Tenta Pizzetta dalla distanza. Il portiere locale Pietrangelo respinge coi piedi.

A 15’10” Occasione Dosson. Japa Vieira piazza nell’angolino basso col destro. Pozzo sventa in spaccata.

A seguire Murilo conclude da distanza ravvicinata, non inquadrando lo specchio.

A 12’35” Uno schema da sinistra a destra libera al tiro Murilo. Pozzo toglie le castagne dal fuoco.

A metà frazione la Cdm Genova continua a subire il ritmo e la forza d’urto dei veneti, faticando a proporsi in zona offensiva. La difesa difende bassa, raccolta e al momento tiene. 0-0 il parziale.

9’07” Gol Dosson!

Juanfran salta un avversario e serve sulla destra Igor. Questi incrocia col sinistro di prima intenzione, mandando la palla nell’angolino, alle spalle dell’incolpevole Pozzo. 1-0.

A 8’08 Gol Genova! Uno schema ben orchestrato sorpende la retroguardia locale. Bella e rapida combinazione sulla sinistra, rifinita sottomisura da Pizetta. Gli ospiti trovano il pareggio, alla prima vera e propria azione manovrata. 1-1.

Il ritmo della Came Dosson si allenta. La Cdm Genova alza il baricentro. A 6’30” si ripropone in attacco. Pietrangelo, in uscita, si impone su Luft, abile a inserirsi centralmente.

A 4’05” Igor recupera il pallone dal limite e manda a lato.