Genova. Chiusa – per ora – la polemica sull’intitolazione di ponte Firpo a Fabrizio Quattrocchi, tra ieri sera e stanotte, la polemica a distanza tra estrema destra e antifascisti.

Se ieri sera i militanti di Azione frontale hanno scoperto la targa dedicata a Quattrocchi, che sarà rimossa, dopo che il Comune su richiesta della sorella, ha accettato di rinunciare all’intitolazione, gli antifascisti hanno risposto questa notte.

Due scritte sono state fatte sull’asfalto del ponte pedonale: “Ponte Firpo” a ribadire che il ponte è e deve essere dedicato al partigiano genovese, rafforzato da “Ora e sempre resistenza”.

Sui muri accanto al ponte invece sono comparse due scritte identiche “Quattrocchi mercenario” a ricordare come Quattrocchi lavorasse per un’azienda di sicurezza privata quando fu ucciso in Iraq. Stamani il ponte è presidiato da pattuglie dei carabinieri. L’area è stata parzialmente transennata con del nastro.