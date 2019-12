Scenari futuri – Svolta Hi-tech per i casinò online

Una serie d’innovazioni tecnologiche al servizio delle sfide digitali che presto renderanno anche i casinò online un’attrazione per tutti coloro che non resistono al fascino della tecnologia, e che amano provare grandi emozioni comodamente dal PC di casa oppure, sfruttando i tempi morti di ogni giorno, attraverso il proprio dispositivo mobile.

Cerchiamo di descrivere quali sono le novità già disponibili, e quelle che ci attendono, sul fronte della tecnologia applicata al mondo dei casinò online.

Live experience – Grazie alle nuove connessioni internet super veloci, che permettono di trasferire flussi audiovideo sempre maggiori, le piattaforme più all’avanguardia come casino online 888 hanno già da tempo inserito delle sezioni live nella loro offerta. Con diversi tavoli e croupier che riescono a coinvolgere totalmente i giocatori, facendogli provare un’esperienza molto realistica, come se si trovassero fisicamente a Sanremo o a Monte Carlo. Ciò rende possibile giocare a Black Jack contro un’affascinante ragazza, con cui poter scambiare anche quattro chiacchiere come se si fosse faccia a faccia. Un tipo d’intrattenimento già molto diffuso e apprezzato da tanti giocatori online. Durante gli ultimi mondiali di calcio in Russia, alcuni casinò davano anche la possibilità di seguire in diretta i match mentre si giocava in live streaming, con l’opzione di piazzare delle scommesse in tempo reale. Una doppia esperienza dal vivo per il doppio del divertimento.

Motion capture – La rilevazione dei movimenti del corpo umano e la loro riproduzione è già una realtà. Esiste tutto un filone di applicazioni, collegate alla tecnologia Intel RealSense, che offrono la possibilità d’interagire senza l’uso di mouse e tastiera. Le telecamere 3D e i sensori di profondità, di cui è dotata, sono capaci di rilevare perfettamente i minimi movimenti permettendo, già oggi, di spostarsi liberamente dentro un’area di azione con cui interagire a pieno, utilizzando i naturali gesti del corpo, e donando una facilità di fruizione sorprendente.

Tornando ancora all’esempio precedente, quello della roulette, sarà presto possibile girare la ruota o lanciare la pallina con un naturale gesto del braccio. Ancora più realistica poi la sensazione che si avrà davanti a un tavolo da poker, dove si potrà foldare e rilanciare con semplici e naturali gesti, gli stessi che faremmo se avessimo davvero delle carte in mano. I movimenti abituali che si compiono nelle sale da gioco riempiranno così di emozione e di veridicità la propria esperienza di gioco.

Facial e vocal recognition – Chi non ha mai sognato di vedere i propri movimenti tramutati in un’immagine dentro lo schermo? Intel RealSense permette già oggi di registrare i micro movimenti del proprio viso con le sue minime sfaccettature tipiche di ogni persona. Ciò permette di creare un avatar unico che potrà rappresentare l’utente in svariati scenari virtuali e su diverse piattaforme, riproducendo le sue espressioni facciali in reazione alle diverse situazioni di gioco. Qualcosa di simile si può avere anche con la voce grazie al vocal recognition. Ciò permetterà di poter impartire comandi vocali per interagire con il croupier alla roulette, con il dealer del Black Jack o al tavolo del Texas Hold’em. Inoltre, registrando il proprio modo di esultare e di esprimersi durante le interazioni, si andrà ad aggiungere quel tocco di vitalità e spontaneità all’avatar 3D.

Realtà aumentata – Tutte queste tecnologie, unite per funzionare in armonia, creeranno quella che sta diventando la più grande rivoluzione tecnologica dei nostri tempi che, se applicata a dovere in questo settore, sarà capace di fondere definitivamente i casinò fisici con quelli online. Due realtà molto diverse tra loro, con differenti punti di forza e di debolezza, ma che già nel prossimo futuro potranno tendere allo stesso orizzonte, prendendo il meglio da entrambe le esperienze di gioco. Attraverso la realtà aumentata, infatti, sarà presto possibile relazionarsi con i mille aspetti che si incontrano in un casinò fisico, grazie a un visore VR, auricolari, guanti e tutte quelle tecnologie che sono proprie della realtà virtuale.

L’obiettivo è quello di andare a incidere sull’aspetto centrale dell’esperienza, ossia quello del gioco vero e proprio. Un esempio? Immaginate di poter giocare, da casa, alla roulette e guardandovi attorno vedere altri player che fanno le loro puntate, sentire le slot machine in fondo alla sala che sganciano monetine e ascoltare la simpatica croupier che sorridendo dice: “Rien ne va plus”. Percepire poi il rimbalzo della pallina che si va a posizionare proprio sopra il numero su cui avete amo puntato con un semplice gesto della mano. Un’emozione vera senza dover uscire di casa e recarvi in una sala da gioco. Non sarà più, quindi, “come essere al casinò” ma il gioco online diventerà “essere dentro il casinò”.

Prima che la realtà aumentata e virtuale entrino a pieno regime nel mondo dei casinò online ci vorrà ancora del tempo. Ma la velocità con cui progredisce questo genere di tecnologie dipende soprattutto dai gusti dei giocatori, che se lo vorranno, ben presto potranno accedere a esperienze di gioco sempre più realistiche e appaganti.

La percezione è che gli amanti del gioco non vedano l’ora che questa svolta futuristica arrivi presto a stravolgere, oltre che i videogiochi da console, anche il mondo dei casinò online che rappresentano una realtà in continua crescita in Italia.

La strada è quella di una sempre maggiore interazionetra virtuale e reale, e le piattaforme che riusciranno per prime a far funzionare in maniere efficiente queste tecnologie saranno quelle che attireranno la maggior parte di utenti, ottenendo grandi vantaggi rispetto ai concorrenti. Sembra proprio questa la direzione da prendere per andare incontro alle nuove esigenze dei giocatori che, da qualche tempo, hanno iniziato a cambiare il modo di approcciarsi ai giochi e all’intrattenimento.