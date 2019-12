Sant’Eusebio, sbloccati 200 mila euro per sistemare scuola Andersen. Lavori in partenza

Genova. Partiranno nei prossimi giorni i primi lavori di rifacimento del tetto della scuola Andersen di Sant’Eusebio, i cui alunni, da anni, devono fare i conti con infiltrazioni d’acqua piovana e numerose altre criticità.

Questo primo cantiere è stato attivato grazie allo “sblocco” di circa 200 mila euro immdiatamente utilizzabili, che saranno utilizzati per rifare un migliaio di metri quadrati di superficie, oggi quasi totalmente ammalorata.

L’intervento, però, non si fermerà qui: l’edificio che ospita la scuola materna, infatti, come descritto anche in un nostro precedente articolo, è alle prese da praticamente sempre con problemi legati ad infissi, coperture e impianti esterni, per cui nel prossimo piano triennale del Comune di Genova saranno inseriti nuovi interventi.

A confermarlo il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Roberto D’Avolio, che ha sottolineato il lavoro coordinato con l’amministrazione civica centrale, con l’assessore Pietro Piciocchi come referente diretto: “Il 18 dicembre saremo nuovamente a fare un sopralluogo nell’edificio scolastico per seguire e proseguire gli importanti interventi richiesti dalle famiglie dei ragazzi che lo frequentano”.