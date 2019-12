Sant’Eusebio, altri 250 mila euro per la scuola Andersen. Intervento su infissi e impianti

Genova. Prosegue la “presa in carico” della scuola Andersen di Sant’Eusebio da parte della amministrazione comunale: dopo l’accontanamento di 200 mila euro per intervenire sulla copertura dell’edificio, Tursi vuole metterne sul piatto altro 250 mila per interventi all’interno della struttura.

La decisione è stata comunicata durante il sopralluogo effettuato ieri mattina dall’assessore Pietro Piciocchi e dal presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Roberto D’Avolio: l’intenzione è quella di riservare questa cifra nel prossimo piano triennale dei lavori pubblici, per completare in larga parte gli interventi atti a mettere in sicurezza l’edificio scolastico.

La scuola, infatti, costruita negli anni 80, da qualche anno mostra diversi segni di ammaloramento, documentati anche su queste pagine, come cadute di parti esterne e infiltrazioni dal tetto. La cifra che sarà accantonata nei prossimi mesi potrà essere utilizzata, ed è in fase di definizione, o per sistemare gli infissi (spesso alunni e insegnanti hanno lamentato “pioggia dalle finestre”) o per rifare completamente l’impianto elettrico, che necessita di una revisione e adeguamento totale.