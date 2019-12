San Quirico, “trucco del magnete” su contatore colpisce ancora. Denunciati due gestori di un bar

Genova. Old but gold, direbbero gli americani: vecchio ma d’oro. Ma, si sa, non è tutto oro quello che luccica. Parliamo del vecchio trucco del magnete, “a calamittà in sciu contatô”, come diremmo niatri, per rallentare e sabotare il contatore della luce. E pagare una bolletta meno salata.

Ma paradossalmente a pagare salato saranno proprio i due gestori del locale pubblico, scoperti nel aver posizionato un grosso magnete nei pressi del contatore, e denunciati a piede libero per “furto aggravato”.

La scoperta è arrivata grazie ad un controllo operato dai carabinieri di Genova San Giuliano in collaborazione con il personale dell’Enel, insospettiti dal calo di consumi improvviso. Old but gold, but caught.