San Martino, ricoverate quattro persone intossicate dal monossido di carbonio. L’incidente a Savona

Savona. Quattro persone sono state soccorse questa notte in uno stabile di via Gozo a Savona a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

La prima chiamata ai sanitari del 118 è arrivata poco dopo le 22. Ancora da chiarire le cause della fuga di gas.

Quattro in totale, come detto, gli intossicati. Per due di loro, in condizioni più gravi, si è reso necessario il trasporto in codice rosso al San Martino di Genova, dove restano sotto controllo medico nella camera iperbarica. Si tratta di un uomo di 43 anni e di una donna di 40, entrambi di origine egiziana. Le altre due persone, invece, sono state portate all’ospedale San Paolo di Savona.

Aggiornamento ore 12.40: Fortunatamente le due persone portate al San Martino sono fuori pericolo. Al momento restano però in camera iperbarica.