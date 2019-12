San Fruttuoso, prende forma l’albero di Natale ecologico da record mondiale

Genova. La struttura metallica è stata montata in un’azienda di via Creto e nelle prossime ore – vento permettendo – sarà installata in piazza Martinez. Mentre in piazza De Ferrari era già iniziato il tormentone ‘spelacchio’, con l’abete della val d’Aveto sostituito in extremis stamattina, San Fruttuoso si prepara ad accendere il suo albero di Natale ecologico, non vegetale, destinato però a entrare nel Guinness dei primati come il più grande al mondo mai realizzato con la tecnica dell’uncinetto.

L’inaugurazione ufficiale è prevista domenica 8 dicembre alle 17.30 nella piazza centrale del quartiere, insieme a quella della pista di pattinaggio su ghiaccio che farà gioire grandi e piccini per il settimo anno consecutivo. “Purtroppo non sarà possibile illuminarlo da dentro per ragioni di sicurezza, perché il tessuto potrebbe prendere fuoco – spiega Massimo Ferrante, presidente del municipio Bassa Valbisagno – ma avremo quattro riflettori che proietteranno un fascio di luce del basso”.

Alto 11 metri e composto da 4.500 ‘mattonelle’ di lana colorata cucite all’uncinetto, sarà un primato mondiale della sua categoria. L’obiettivo, infatti, è ottenere la certificazione ufficiale del Guinness World Records. La procedura è già stata avviata e domenica in piazza Martinez ci sarà un notaio a compiere tutte le misurazioni per ottenere il riconoscimento che frutterà un premio ai commercianti del quartiere. L’iniziativa è partita da un gruppo di residenti che pazientemente, per un anno, hanno realizzato la grande tela colorata che formerà l’albero di Natale.