Genova. Troppo alto per passarci. Nel primo pomeriggio di oggi un tir è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di via Degola, tra Sampierdarena e la Fiumara.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per cercare di disincastrare il grosso rimorchio.

Foto 2 di 2



Il traffico non è del tutto bloccato poiché le carreggiate in direzione ovest sono doppie ma ci sono problemi per chi arriva da via Reti e deve svoltare su via Degola.

(foto Gian Paolo Galifi e Francesco Marcenaro)