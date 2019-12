Sampierdarena, spaccia cocaina e pillole di Viagra: arrestato 30enne

Genova. Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne dominicano per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Durante un controllo del territorio in via Cantore gli agenti delle volanti del Commissariato Cornigliano hanno fermato il 30enne che nel consegnare il documento di identità ha mostrato di avere due piccoli involucri di cocaina. A seguito di perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto in una tasca altre due dosi di stupefacente, numerose pasticche per il trattamento delle disfunzioni erettili e 400 euro in contanti, quasi sicuramente provento di spaccio, visto che l’uomo è disoccupato.

Nel suo appartamento sono stai sequestrate 4 dosi di cocaina, un frullatore sporco della stessa sostanza, due bilancini e 71 blister contenenti gli stessi medicinali che aveva in tasca.