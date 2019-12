Sampdoria, gaffe social nella settimana del derby: la Calabria non è in Italia

Genova. Il baby attaccante della Sampdoria è “italo-calabrese”. La gaffe a pochi giorni dal derby arriva sul profilo Facebook ufficiale della società blucerchiata, nel post che presenta l’intervista a Donovan Prato, giovane promessa under 16.

“Nato a Catanzaro da padre calabrese e mamma inglese, Donovan Prato è uno degli attaccanti in forza alla Sampdoria U16. Dopo aver mosso i primi passi nel Crotone, in blucerchiato è arrivato due anni fa dal Cutro, all’epoca società affiliata al progetto Next Generation”, si legge nella presentazione del video.

Peccato però che nella caption del post si dica che “l’attaccante italo-calabrese è uno dei punti di forza della Sampdoria U16”. Come se la Calabria non fosse in Italia. Pochi minuti dopo il post è stato cancellato e sostituito da un altro. Ma l’assist a porta vuota ai tifosi rossoblù, proprio nella settimana della stracittadina, è ormai servito.