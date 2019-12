Genova. Alzi la mano chi non ha criticato le scelte di Ranieri durante il derby. “Troppi giocatori fuori posizione” era il mood anche in tribuna stampa: Murillo esterno, Thorsby spostato interno a centrocampo, Depaoli ala, Linetty in centro-sinistra. Ramirez accanto a Quagliarella come un pesce fuor d’acqua.

Il risultato però ha dato ragione all’esperto tecnico romano, che ha anche motivato tutte le scelte.

Tutto ciò apre nuovi spiragli e soprattutto nuove possibilità nello schieramento tattico dei blucerchiati, che arriveranno comunque rifrancati dalla vittoria nel derby all’appuntamento di mercoledì in casa contro la Juventus (ore 18.55), anche alla luce dei problemi fisici di Ekdal e Quagliarella. Si sa che la vittoria nella stracittadina è in grado di mettere le ali o affossare definitivamente una squadra. In questo caso, anche a giudicare dagli abbracci tra titolari e panchina, la certezza è che questi tre punti valgono doppio per il morale.

L’avevamo detto che il sinistro di Gabbiadini avrebbe potuto essere l’ago della bilancia e così è stato, anche se non su calcio piazzato.

In queste giornate Ranieri ha capito che occorreva basarsi su un modulo solido anche se meno fantasioso come il 4-4-2 (o il 4-3-1-2 ben conosciuto dai blucerchiati). Dovendo fare a meno della prolificità di Quagliarella, ha preferito mettere a posto la fase difensiva (con qualche momento thrilling accaduto anche ieri sera, in cui si poteva capire la paura di giocare di tutti gli elementi in campo) e affidarsi alle poche ripartenze per colpire gli avversari. È in questo modo (anche se con altri interpreti) che il Leicester ha vinto la Premier League. Non importa il possesso palla, ma lo sfruttare le occasioni che si presentano anche grazie a una pressione che la Sampdoria però non è in grado di mantenere ancora a lungo. Una filosofia che, pur con qualche intoppo, sta portando piano piano i blucerchiati fuori dalla zona calda.