Genova. Va in scena “Aspettando Godot” (ops, la Juventus), sul palcoscenico di Bogliasco, dove tuttavia sarà opportuno, da parte di Ranieri & Co., non vivere la situazione esistenziale, seduti su una panchina, in attesa della caduta delle foglie, bensì “andando incontro” a Godot…

I giocatori, soprattutto a centrocampo, sono contati? Cambia poco, anche se mancheranno i lungo degenti, le quattro “B”: Barreto, Bereszyński, Bertolacci, Bonazzoli e forse Ekdal, Jankto e Quagliarella… in ogni caso, contro i bianconeri, ci vorrà la partita perfetta, da giocarsi con lo stesso spirito del derby, arroccati in difesa (con Murillo a dare man forte a Ferrari, Colley e Murru) e con tanti “corridori” a centrocampo (Thorsby e Linetty in mezzo, con Depaoli e Jankto e/o Léris od Augello sulle fasce, se il ceco non dovesse farcela) e i due più in forma, Gabbiadini e Ramírez, davanti (visto che anche Quagliarella è acciaccato), alla ricerca del colpo gobbo, quello che, nel 2013, riuscì al Doria di Delio Rossi, persino a Torino e addirittura in inferiorità numerica per due terzi della gara, complice il giovanissimo Maurito Icardi.

Insomma, non aspettiamo Godot… andiamo a stanarlo con ficcanti contropiedi, poi a gennaio speriamo che “chi di dovere” trovi sul mercato gli uomini giusti per cambiare la storia di questo campionato, che diversamente si prospetta di grande sofferenza, al di là dell’importante successo nel derby.

Un uomo giusto potrebbe essere Jean Clair Todibo, difensore centrale, classe ’99 ex Tolosa, che non trova spazio nel Barcellona. Sarebbe un grande acquisto, ma su di lui ci sono anche Marsiglia, Lione, Everton, Southampton, Watford, Atalanta, Roma, Milan… Più difficile, possa esserlo, Oleksandr Valerijovyč Zubkov, attaccante ucraino del Ferencváros (Ungheria), di proprietà dello Šachtar Donec’k, ancorché il ventitreenne attaccante sia seguito anche da Bologna, Fiorentina e Genoa.

Capitolo uscite. Mentre i media russi mettono in preventivo il ritorno in Russia, allo Zenit San Pietroburgo, di Eminiano Rigoni, quelli italiani parlano di interesse della Spal per Gianluca Caprari e Mehdi Léris, nonché includono Jeison Murillo e Omar Colley fra i desiderata di Siniša Mihajlović, per rinforzare il suo Bologna… ma se l’attestato di stima del tecnico serbo fosse davvero autentico… ecco un buon motivo per confermarli in blucerchiato…