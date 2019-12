Salvamento: Sturla protagonista ai campionati italiani assoluti di Lifesaving

Genova. Sabato 7 e domenica 8 dicembre appuntamento a Milano per i campioni di nuoto per salvamento. Nella piscina Samuele di via Mecenate si torna in acqua per i campionati italiani assoluti invernali.

In gara più di duecento atleti in rappresentanza di circa cinquanta società. Il programma prevedeva oltre mille presenze gara individuali. Presente la Sportiva Sturla, con eccellenti risultati.

Martina Repetto giunge a ridosso del podio nella sua specialità, il trasporto manichino con pinne, insieme alla giovane azzurra Carlotta Tortello, che si migliora di gara in gara, e a Noah Erba, conquistando punti preziosi.

Il giovane Lorenzo Omero fa il suo esordio fra i big e si fa trovare pronto, nonostante paghi un po’ lo scotto dell’emozione.

Enrico Guidi e Giorgio Santucci, come sempre, non deludono e migliorano i loro personali e scalano la classifica.