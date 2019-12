Sa Fruttuoso, scoperto deposito di scooter rubati: due arresti

Genova. Sono stati colti sul fatto all’interno di un box in via Ferretto nel quartiere San Fruttuoso dove erano accatastati una trentina di scooter e moto, parte rubati e in parte mai immatricolati in Italia.

E’ successo ieri pomeriggio.

Gli scooter erano tutti Honda modello SH, di cui 8 rubati e 22 mai immatricolati in Italia. Inoltre i poliziotti hanno rinvenuto anche svariati attrezzi sia meccanici che per l’imballaggio di pezzi di moto.

In particolare alcuni scooter erano privi di ruota anteriore e totalmente fasciati con del cellophane di colore nero pronti per essere spediti.

I due 37enni, senza fissa dimora ed irregolari sul territorio, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione.