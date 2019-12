Rugby: i risultati dell’ultimo fine settimana del 2019

Recco. Nel primo fine settimana invernale, ed ultimo del 2019, fa eco in Serie A l’affermazione di misura della Pro Recco sul coriaceo Parabiago (nella foto), che così rimane appigliata alle big del girone, mentre il Cus Genova subisce la sesta sconfitta stagionale rendendo sempre più precaria la propria situazione in classifica.

Buone nuove dal Fontanassa con un Savona che ha fermato il Cus Pavia mentre l’Union Riviera che ha vinto a Recco. Per l’accesso ai playoff sono quindi favorite Pavia, Savona ed Amatori Genova. In C2 lo Spezia viaggia a cento all’ora e la corsa per i primi due posti disponibili per la fase promozione è ancora del tutto aperta.

Intanto fa sensazione la prima vittoria stagionale dell’Under 18 degli Embriaci che sono riusciti a fermare il Rovato. Due mete per la franchigia genovese le ha segnate Dianti, Berlinghieri una con Battegazzore realizzatore di una punizione ed una trasformazione.

Di seguito i risultati e le classifiche dei campionati che vedono coinvolte le squadre liguri.

Serie A girone 1 (8ª giornata di andata)

Tossini Pro Recco – Parabiago 21-20

VII Torino – Cus Genova 43-0

I Centurioni Lumezzane – Itinera Cus Torino 0-22

ASR Milano – Amatori Alghero 36-26

Biella – Accademia Ivan Francescato 32-29

Classifica: Accademia Ivan Francescato, VII Torino 32, Biella 30, Tossini Pro Recco 27, Itinera Cus Torino 25, Parabiago 19, ASR Milano 18, Cus Genova, Amatori Alghero 6, I Centurioni Lumezzane 2.

Serie C1 girone D poule 2 (3ª giornata di ritorno)

Pro Recco Cadetta – Union Riviera Rugby 12-28

Savona – Cus Pavia 18-10

Amatori Genova in sosta

Classifica: Cus Pavia 24, Savona 22, Amatori Genova 10, Union Riviera Rugby 9, Pro Recco Cadetta 0.

Serie C2 poule 2 (recuperi)

Dr Ferroviaria La Spezia – Val Tanaro 55-0

Lions Tortona – Le Tre Rose Casale Monferrato 41-0

Saluzzo – Cffs Cogoleto (non disputata)

Cus Piemonte Orientale in sosta

Classifica: Lions Tortona 25, Cus Piemonte Orientale 23, Dr Ferroviaria Spezia 20, Val Tanaro 10, Le Tre Rose Casale Monferrato 5, Saluzzo 1, Cffs Cogoleto -7.

Under 18 girone 1 Élite (recuperi)

FTGI Embriaci – Nordival Rovato 20-17

Unione Monferrato – IM Exchange Viadana 17-16

Cus Torino – Como 26-0

Classifica: Calvisano 33, ASR Milano 31, Unione Monferrato 25, Nordival Rovato 22, Cus Milano 21, Cus Torino, Lecco 15, IM Exchange Viadana 7, FTGI Embriaci 6, Como 3.

Under 18 finale

Amatori Genova – Biella 0-29

Under 16 girone D secondo turno (recuperi)

FTGI Marengo – FTGI Ligues2 (rinviata a sabato 11 gennaio)

Union Riviera – Province dell’Ovest 36-27

Classifica: Amatori Genova 14, Union Riviera 9, Province dell’Ovest 6, FTGI Ligues2 5, FTGI Marengo 0.

Under 16 semifinali

Cus Genova – Biella 28-7 (4 mete a 1)

FTGI Ligues1 – Collegno 31-7 (5 mete a 1)

Under 14 regionale

Cus Genova/1 – Pro Recco 29-19

Cus Genova/2 – RC Spezia 43-5

Vespe Cogoleto – Amatori Genova 40-12