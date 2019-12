Rio Fegino, ad ogni allerta meteo due idrovore per scongiurare le alluvioni

Genova. Due idrovore meccaniche fisse ad ogni allerta meteo per scongiurare allagamenti in via Ferri, nel tratto terminale del rio Fegino. Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci durante il punto stampa sull’allerta rossa che per fortuna stavolta ha lasciato indenne il territorio cittadino.

“Nessun rio ha superato i livelli di guardia – ha confermato il sindaco – ma abbiamo messo due idrovore alla base del rio Fegino: d’ora in poi sarà sempre così fino a quando il progetto di messa in sicurezza non sarà effettivo, lo faremo ad ogni allerta. Quella è la situazione più critica che abbiamo”.

“Per tutto il resto la città ha contenuto bene l’acqua, non ci sono stati disagi né frane ed era quello che temevamo viste le condizioni del terreno. Per domani ci aspettiamo bel tempo e un flusso significativo di persone a Genova”, ha concluso Bucci.