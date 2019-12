Rezzoaglio, frontale tra due auto: 4 feriti, uno in elicottero al San Martino

Rezzoaglio. Frontale questo pomeriggio poco dopo le 15 tra due automobili che percorrevano la strada provinciale 586 non lontano dal Caseificio.

Sul posto l’automedica del 118 del Tiglio soccorso, i volontari della croce rossa di Rezzoaglio e di Santo Stefano D’Aveto e i vigili del fuoco di Chiavari. Quattro le persone ferite: la più grave è stata trasportata in elicottero all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso per dinamica.

Altri due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Lavagna. La quarta persona coinvolta ha invece rifiutato il ricovero.