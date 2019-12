Regali di Natale, sabato al Porto Antico arriva il suggestivo mercatino di Natalidea

Genova. Si apre sabato 7 dicembre al Porto Antico di Genova il villaggio di Natalidea. La tradizionale manifestazione dedicata ai regali di Natale si trasferisce per la prima volta dal quartiere fieristico a Calata Falcone Borsellino e si trasforma in un romantico villaggio di casette con mille idee – abbigliamento, bijoux, prodotti artigianali e di erboristeria – e mille ghiottonerie – dolci, pandolci, frutta secca, formaggi e salumi tipici – per un Natale con i fiocchi a tavola e sotto l’albero.

Trentasei le casette in legno che ospiteranno, fino a domenica 22 dicembre, trentadue espositori provenienti da tutta Italia. Il cambiamento di formula ha avuto un riscontro positivo, tanto che le richieste hanno superato le disponibilità e al termine dell'evento si valuterà un ampliamento per l'edizione 2020.

Il villaggio di Natalidea sarà aperto tutti i giorni dal 7 al 22 dicembre, dalle 10.30 alle 19.30, l’inaugurazione sabato alle 15 nella magica atmosfera del Porto Antico vestito a festa. Mille le opportunità di svago presenti nell’area, dalla grande ruota panoramica che si staglia sul mare in fondo a Calata Gadda all’emozionante pista di pattinaggio sul ghiaccio e all’intramontabile bigo.