Recuperi, vincono Cogornese, Borzoli e Calvarese

Genova. E’ andato in scena il turno infrasettimanale dedicato ai recuperi.

In Prima Categoria B, la Cogornese vince in trasferta (5-1) ai danni del San Quirico.

Le reti vincenti portano la firma di Merlo, Larizza, Donadeo (doppietta) e Molinelli, mentre la rete della bandiera dei polceveraschi è di Shahaj.

In Prima Categoria C, Borzoli e Città di Cogoleto ripartivano dall’1-1 maturato al 45°, prima della sospensione della gara. La compagine di Sestri Ponente vince (4-2) segna tre reti con De Vincenzo, Chiappori (la cui conclusione, deviata da un difensore cogoletese, spiazza Mantero) e Colella su un rigore apparso quantomeno dubbio. Il goal del provvisorio pareggio degli uomini di mister Parodi è del solito Grezzi. Sulla partita pesa la spada di Damocle dell’assurdo regolamento, che ha impedito ai cogoletesi di non poter schierare gli acquisti del mercato dicembrino.

La Sampierdarenese, in vantaggio con Bevegni sulla Calvarese, si fa rimontare (2-1) dalla C alvarese, in goal con Tall e Nassani.