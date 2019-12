Recuperi Prima Categoria C: vincono Nuova Oregina e Fegino

Genova. I due recuperi del campionato di Prima Categoria C sono vinti da Nuova Oregina e Fegino.

La Nuova Oregina, sotto di due reti (doppietta di Pasti) con la Pro Pontedecimo, effettua la “remuntada”vincente, grazie alle reti segnate Melillo (doppietta) e Diop.

Il Fegino vince (4-1) sul terreno del Città di Cogoleto, in nove uomini, a causa delle espulsioni (al 37°) di Ferrando e (al 70° di Perrone). I padroni di casa passano in vantaggio con Grezzi, subendo, in seguito, la reazione del Fegino, in goal con De Montis (doppietta), Casu (su rigore) e Ndoj.

In Seconda Categoria successo esterno del Lido Square, che supera (1-0) il Cornigliano. La rete decisiva porta la firma di Rossi.