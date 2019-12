Recco. Avviati gli interventi per la manutenzione e il ripristino della segnaletica nelle strade a ridosso del centro di Recco, garantendo priorità alle zone in cui la segnaletica risulta sbiadita o cancellata.

Varia la tipologia dei lavori: rifacimento delle strisce stradali, delimitazione degli stalli per la sosta, rifacimento delle strisce pedonali e l’integrazione della segnaletica verticale. La manutenzione della segnaletica orizzontale e la collocazione di nuova segnaletica verticale ha già riguardato: via Trieste, piazzale Europa, delimitazione area per la fermata bus in via Aurelia, zona Suffragio. In particolare in via Massone è stata installata apposita segnaletica con indicazione del divieto di transito nel periodo scolastico. Sono stati sistemati anche i cartelli di divieto ingresso ai cani nelle aree verdi pubbliche.

L’intervento, il primo di una serie già programmata, punta a garantire maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti. “La costante attenzione che stiamo dedicando alla segnaletica stradale – sottolineano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega – vuole prevenire gli incidenti, garantire più sicurezza sul nostro territorio e migliorare il decoro della città. Chiediamo fin d’ora ai cittadini di tollerare qualche eventuale disagio”.