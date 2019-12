Rapallo, il muraglione sotto un palazzo crolla in diretta video

Genova. Prima qualche avvisaglia, poi i primi sassi che iniziano a staccarsi, infine l’intero terrapieno che si sbriciola davanti agli occhi di chi si era recato sul posto per verificare la gravità della situazione. Massima, come si vede in un video realizzato in diretta.

Siamo nella zona del passo della Crocetta, tra San Maurizio Monti e Coreglia, nell’immediato entroterra di Rapallo. La strada è la Sp58.

Sul posto tecnici comunali e vigili del fuoco. Non sono stati registrati feriti. Da capire se siano state evacuate alcune persone, residenti nella palazzina al di sopra della frana.

(Materiale foto e video Rete Limet)