Genova. “Stasera è mancato poco, forse niente ai miei ragazzi, ma di fronte a due gol del genere c’è solo da battere le mani e fare i complimenti. Due perle, due capolavori”. Claudio Ranieri come sempre rende onore all’avversario, nonostante la sconfitta per la Samp forse più convincente da quando siede lui al timone (insieme – dice – a quella di Cagliari).

Il sinistro al volo di Dybala, rete pregevolissima, è stata quasi oscurata dal raddoppio di Ronaldo, con il portoghese che in salto è arrivato con la coscia all’altezza della testa di Ferrari.

“Nulla da rimproverare ai miei: la squadra è stata bene in campo, la Juventus ha giocato più sull’esterno rispetto a quanto volessimo, ci è mancato un pizzico di fortuna, forse non ci voleva il gol al 46′ dopo il pareggio”.

Ranieri, in settimana, aveva chiesto ai suoi di giocare molto compatti: “Durante la partita mi svociavo perché la difesa venisse ancora più su, visto che non c’era più nulla da difendere, andava bene rischiare di prendere il 3-1 pur di pareggiare, avrei messo anche Quagliarella, ma non è stato possibile perché Murru non ce la faceva più. La squadra ha speso tanto nel derby, ma non sono certo scuse”.

Il mister, stimolato, si sofferma sui singoli: “Caprari mi ha soddisfatto molto, credo non abbia fatto nulla in occasione del fallo dell’espulsione, pazienza, Rocchi ha deciso così, ha arbitrato all’inglese per loro e all’italiana per noi”. Una parola anche per Gabbiadini, l’eroe del derby: “non ha giocato dall’inizio perché ha ancora il problema all’adduttore”.

Thorsby è stato di nuovo molto generoso: “Corre 12-13 km a partita, deve migliorare perché dà troppi palloni indietro”. Murillo sembra trovarsi molto bene a destra (“acnhe se compie ancora qualche errore di posizione”), così come Linetty interno al centro sinistra: “Dove lo metti sta, anche se lui si vede che è frenato e vorrebbe andare”. Il mister dice di essere più tranquillo grazie al fatto di avere diverse opzioni a disposizione. Fa i complimenti anche a Depaoli, che ha sofferto parecchio le scorribande di Alex Sandro: “Ha giocato con male alla caviglia, devo solo ringraziarlo”.