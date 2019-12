Questo presepe è un capolavoro! Ecco dove ammirare le natività della tradizione genovese

Genova. Non solo tradizione e culto, ma storia dell’Arte con la A maiuscola, una storia che a Genova risale agli inizi del diciassettesimo secolo facendo affermare il capoluogo ligure, al pari di città più iconiche nel settore come Napoli, come uno dei centri principali della produzione di figure da presepe .

Ecco dove ammirare, a Genova, le natività della tradizione storico artistica genovese in questo periodo natalizio 2019-20.

La sala Trasparenza della Regione Liguria ospita il Presepe Storico del santuario di N.S. del Monte dal 9 dicembre 2019 al 31 gennaio, ogni giorno, dalle 10 alle 18. Il presepe comprende complessivamente una settantina di statuine ascrivibili allo scultore genovese Pasquale Navone (1746 –1791), erede della grande scuola maraglianesca e produttore di un grandissimo numero di figure del presepe tradizionale genovese.

Assolutamente da non perdere il presepe biblico animato di Franco Curti nell’Auditorium del Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova. Questo presepe ha oltre 70 anni di storia ed è stato esposto nelle principali città del nord-Italia. Realizzato negli anni trenta del ‘900 da un artigiano di Carmagnola, Franco Curti, ha una superficie di 40 metri quadrati e si conserva ancora con tutti i suoi meccanismi originali.

Tra i presepi più suggestivi è il presepe del Santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara, detto “La Madonnetta”, presenta un centinaio di sculture lignee o in costume d’epoca (databili dal XVII al XVIII secolo) in un’ambientazione scenografica della Genova antica, dove si riconoscono chiaramente molti luoghi cittadini.

Al Museo dell’Accademia Ligustica sarà poi esposto dal 13 dicembre al 1° febbraio 2020 uno dei presepi più piccoli al mondo. Una preziosa cornice in ebano e filigrana d’argento racchiude un rilievo di minuscole dimensioni (mm 84 x 62 x 16).

Fino al 2 febbraio 2020 Palazzo Reale propone, infine, l’esposizione del magnifico Presepe Reale. A seguito della conclusione del lungo e delicato restauro, la reggia genovese sta organizzando l’esposizione dell’intero complesso del monumentale presepe genovese composto da oltre ottanta figure. Le date definitive e gli orari della mostra saranno specificati nelle prossime settimane.