Quattro rapine in meno di un mese: arrestato rapinatore seriale

Genova. E’ considerato responsabile di quattro rapine aggravate, delle quali due tentate, commesse tra il mese di maggio ed il mese di giugno scorsi in esercizi commerciali ed agenzie genovesi.

Per questo un rapinatore seriale, italiano di 47 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile su ordinanza di custodia cautelare da parte del gip di Genova.

In particolare, i primi tre episodi si sono verificati in rapida successione nella tarda mattinata del 15 maggio: alle ore 12:15 circa l’indagato, completamente travisato, era entrato nell’agenzia 17 di banca “Carige” di via Timavo e, brandendo un taglierino, aveva intimato alla cassiera di consegnargli tutto il denaro presente; messo in fuga dalla pronta reazione di altri due dipendenti della banca, il malvivente aveva tentato poi, con identiche modalità, di rapinare il supermercato “Metà” sito nella stessa via, venendo però allontanato dal cassiere.

Infine, il 47enne era riuscito a portare a termine i suoi intenti nel vicino esercizio commerciale “Ipersoap” di Corso Europa, dal quale aveva rubato oltre 200 euro in contanti, per poi fuggire a bordo di un taxi.

Il pregiudicato è entrato nuovamente in azione il 7 giugno presso l’ufficio Postale n° 23 di piazza Cavour, dove, completamente travisato e minacciando i cassieri con un taglierino, si è fatto consegnare oltre mille euro in contanti, fuggendo poi a piedi nei vicoli circostanti.

Il rapinatore è stato rintracciato nella mattinata di giovedì scorso a Trasta, e portato presso il carcere di Genova – Marassi, a disposizione dell’A.G.