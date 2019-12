Genova. Sono stati rimossi i detriti che ostruivano in parte l’alveo del rio Fegino, in Val Polcevera, in parte causa dell’alluvione che ha colpito il quartiere a novembre.

L’intervento, durato diversi giorni e sollecitato dai residenti locali, è stato terminato dai tecnici di Aster lo scorso 23 dicembre.

Sono state diverse le tonnellate rimosse: dopo questo mese di forti piogge quanto trasportato dall’acqua era diventato un potenziale tappo per lo scorrere del rio, piccolo ma devastante.