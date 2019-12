Psicologia del traffico, da oggi in Liguria i laboratori per i giovani neopatentati

Genova. Si chiama psicologia del traffico, una vera e propria branca della psicologia, e basta solo il nome per capire che se è vero che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti andassimo dallo psicologo, figurarsi se tutti frequentassimo un corso di psicologia del traffico.

Scherzi a parte, partono oggi in Liguria – dedicati soprattutto ai giovani – i laboratori di psicologia del traffico, una formula innovativa a livello nazionale: frequentarli darà l’accesso a un’ora di scuola guida gratis.

La presentazione del progetto, nell’ambito di “Insieme per la sicurezza stradale”, è avvenuta questa mattina nella sala Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza degli assessori Cavo e Giampedrone, insieme alle scuole guida della Liguria e all’ordine degli psicologi.

Si tratta di due moduli sotto forma di laboratori che si svolgeranno nella sede di Regione Liguria in via Fieschi durante il 2020. Le teorie in questione saranno trattate da una psicologa specializzata.

Due le tipologie dei laboratori da tre ore ciascuno: uno per i futuri conducenti di moto e uno per chi guiderà l’auto. Ai laboratori hanno già aderito molte autoscuole che si impegnano appunto a garantire ai frequentanti del corso un’ora gratuita di lezione di pratica.

Sono in totale 120 i giovani destinatari, dai 20 ai 30 anni. Durante gli workshop si tratteranno fattori specifici di rischio e i fattori psicologici che influenzano la guida. Perché i neopatentati? Perché in base alle statistiche il rischio di incidenti nel primo anno di guida è più alto del 33%.

“Prima siamo andati nelle scuole a sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza stradale con il progetto #imparosicuro – ha spiegato l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo – e, da qui è nata l’idea di uscire fuori dalle classi e coinvolgere tutte le persone che vanno a fare corsi di scuola guida. Un progetto mirato a un target giovane, perché è soprattutto tra i neo patentati che si registra il maggior numero di incidenti mortali. Per questo è importante la prevenzione, far crescere i ragazzi nella consapevolezza e lavorare sulla percezione”.

I moduli attivati, quindi, coinvolgono i giovani per far loro capire che cosa accade a una persona quando una persona si mette alla guida e entra nel traffico. “Come Regione Liguria stiamo facendo formazione a 360° e, dopo i temi generali della protezione civile trattati nelle scuole – dice l’assessore Giacomo Giampedrone – stiamo passando alla sicurezza stradale affrontando l’argomento in modo specifico e su un target mirato con l’obiettivo di sviluppare comportamenti di autoprotezione sia verso gli interessati che verso la collettività”.